На трассе в Одесской области устроили стрельбу: введено спецоперацию "Перехват"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Вблизи села Визирка, что в Одесской области, полицейские проверяют сообщение о стрельбе. Для задержания правонарушителей в действие введено спецоперацию "Перехват". Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.
"Полиция проверяет сообщение о стрельбе возле села Визирка. Для установления и задержания правонарушителей в действие введена специальная полицейская операция "Перехват", - сообщили в полиции.
По данным отдела коммуникации, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции.
Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы, решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сообщается также, что в результате стрельбы никто не пострадал.
Также пользователь соцсети Facebook по имени Демьян Ганул обнародовал сообщение о том, что именно он является пострадавшим по данному делу.
"Только что совершено покушение на меня. По дороге из Южного. Жду полицию, подробности позже", - пишет Ганул.
На обнародованном в сообщении видео человек утверждает, что нападавшие были на машинах "Toyota RAV4" на киевский номерах и Mercedes нерастаможенный", они пытались сбросить машину с дороги, после чего открыли стрельбу.
Мужчина отметил, что имеет регистрационный номер одной из машин.
Напомним, ранее в Одессе у банковского учреждения трое неизвестных разбили стекло в припаркованной иномарке, в которой сидел потерпевший, и отобрали у него сумку с имуществом. На территории города и окрестностей был введен план "Перехват".