На трассе в Одесской области устроили стрельбу: введено спецоперацию "Перехват"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 59228 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103583 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108500 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136329 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111574 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132896 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102354 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104662 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102127 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На трассе в Одесской области устроили стрельбу: введено спецоперацию "Перехват"

На трассе в Одесской области устроили стрельбу: введено спецоперацию "Перехват"

Киев  •  УНН

 • 21849 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Вблизи села Визирка, что в Одесской области, полицейские проверяют сообщение о стрельбе. Для задержания правонарушителей в действие введено спецоперацию "Перехват". Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.

"Полиция проверяет сообщение о стрельбе возле села Визирка. Для установления и задержания правонарушителей в действие введена специальная полицейская операция "Перехват", - сообщили в полиции.

По данным отдела коммуникации, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы, решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается также, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Также пользователь соцсети Facebook по имени Демьян Ганул обнародовал сообщение о том, что именно он является пострадавшим по данному делу.

"Только что совершено покушение на меня. По дороге из Южного. Жду полицию, подробности позже", - пишет Ганул.

На обнародованном в сообщении видео человек утверждает, что нападавшие были на машинах "Toyota RAV4" на киевский номерах и Mercedes нерастаможенный", они пытались сбросить машину с дороги, после чего открыли стрельбу.

Мужчина отметил, что имеет регистрационный номер одной из машин.

Напомним, ранее в Одессе у банковского учреждения трое неизвестных разбили стекло в припаркованной иномарке, в которой сидел потерпевший, и отобрали у него сумку с имуществом. На территории города и окрестностей был введен план "Перехват".

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