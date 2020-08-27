Під Харковом розстріляли автобус: є загиблі, кількох людей викрали
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляний автобус з людьми. Про це повідомив у Телеграм Каналі нардеп Ілля Кива, передає УНН.
“На трасі Київ-Харків з автоматичної зброї Азовом і Нацкорпусом розстріляний автобус з людьми. На ньому пересувалися члени нашого громадського руху „Патріоти — За Життя“. Є загиблі. Кілька людей викрадено злочинцями”, — написав Кива.
УНН наразі намагається отримати офіційні коментарі у правоохоронних органах.
Нагадаємо, на трасі "Київ - Харків" розстріляли іномарку, є загиблий.