Лиц, которые расстреляли автобус под Харьковом, задержали - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Красноградском районе Харьковской области задержана группа, которая расстреляла автобус под Харьковом. Об этом написал в Facеbook заместитель министра внутренних дел антон Геращенко, передает УНН.
“Группа нападавших задержана в Красноградском районе Харьковской области. Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы есть только у государства. Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили — правых, левых, красных или голубых”, — написал Геращенко.
Также он добавил, что все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности.
Напомним, на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстрелян автобус с людьми.