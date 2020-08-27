Офис генпрокурора о расстреле автобуса под Харьковом: задержаны 14 человек

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области спецподразделением ГУ Нацполиции в области задержаны 14 человек по факту покушения на убийство пассажиров автобуса на трассе в Харьковской области (ч.2 ст.15, пп. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

“По предварительной информации, неизвестные напали на автобус, перевозивший представителей общественной организации, у г. Люботын Харьковской области. Автобус догнали несколько автомобилей, остановили его путем блокировки движения, повредили, разбив стекло и осуществили выстрелы из пистолета с резиновыми пулями”, — указано в сообщении.

В ОГПУ добавили, что: “В результате происшествия четверо пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в больницу. В пострадавших огнестрельные ранения конечностей и ушибы. Автомобили на которых двигались нападавшие установлены на АЗС вблизи г. Краснограда. Группа из 14 человек задержана. Следственные действия продолжаются”.

Напомним, ранее стало известно, что человек, расстреляли автобус под Харьковом задержали.