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Розстріл автобуса під Харковом: 12 підозрюваним обрали запобіжний захід, з'явилися нові затримані

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. На 13:00 неділі у Харкові обрали запобіжний захід 12 з 16 підозрюваних у справі про напад на автобус. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Розстріл автобуса під Харковом: 12 підозрюваним обрали запобіжний захід, з'явилися нові затримані

"На даний момент запобіжний захід обрано вже 12 підозрюваним з 16. З'явилися ще двоє затриманих, але вже харків'яни, їх затримали в п'ятницю", - повідомив прессекретар.

За його словами, причина їх затримання - оперативна інформація про те, що вони нібито брали участь в нападі на автобус.

"Двом затриманим у п'ятницю також інкримінується хуліганство і замах на вбивство. Також як і всім, просимо утримання під вартою без застави", - зауважив Чубенко.

Як повідомляв УНН, напередодні Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 5 підозрюваним в нападі на автобус.

Нагадаємо, 27 серпня на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляли автобус з людьми.

Після нападу на автобус з активістами був введений план "Перехоплення" і операція "Сирена", в результаті були затримані 14 підозрюваних у нападі.

За інформацією УНН, в результаті нападу були четверо постраждалих: троє отримали поранення від пострілів з травматичної зброї (потерпілий 1968 року народження був госпіталізований з травмою плеча, потерпілий 1982 року народження - з травмою передпліччя, а потерпілий 1984 року народження - з травмою гомілки), крім того, ще один чоловік 1984 року народження був госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку.

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