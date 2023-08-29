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Расследование относительно сексуального насилия со стороны вокалиста группы Rammstein Линдеманна закрыто

Расследование относительно сексуального насилия со стороны вокалиста группы Rammstein Линдеманна закрыто

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Прокуратура Берлина закрыла дело против вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна по подозрению в сексуальных преступлениях и употреблении наркотиков. Обвинения были выдвинуты несколькими женщинами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TagesSpiegel.

Детали

Обвинения против вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна пока остаются безосновательными - нет никаких юридических доказательств. Прокуратура Берлина прекратила свое расследование. Как отмечается, из-за недостаточных подозрений.

Фронтмен находился под следствием по подозрению в сексуальных преступлениях и преступлениях, связанных с наркотиками.

Прокуратура заявила, что оценила все имеющиеся доказательства, такие как сообщения в прессе от анонимных обличителей и интервью со свидетелями. Все это "не дало никаких доказательств того, что обвиняемые совершали сексуальные действия с женщинами против их воли, вводили им вещества, которые влияли на их волю или выключали ее, или использовали дисбаланс власти по отношению к несовершеннолетним сексуальным партнерам с целью побуждения их к половому акту".

Прокуратура заявила, что показания свидетелей в сообщениях прессы не были подтверждены следствием. Возможные жертвы не обращались в органы прокуратуры, а лишь в СМИ, даже после того, как стало известно о расследовании. Прокуратура также не смогла составить впечатление о надежности и достоверности заявлений жертв.

Признаков нарушения Закона о наркотиках также не существовало, пишет издание. Дело против менеджера тура также было закрыто. Прокуратура объяснила, что "на основании сообщений в СМИ против нее были выдвинуты обвинения в том, что она якобы приводила молодых женщин за кулисы во время концертов".

Добавим

Певец Тилль Линдеманн был обвинен несколькими женщинами, некоторыми из них анонимно, в систематическом вовлечении поклонниц в сексуальные отношения.

Сексуальные акты, как утверждается, происходили на вечеринках после концертов. Линдеманн отрицал обвинения в свой адрес.

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