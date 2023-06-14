Проти соліста Rammstein порушили справу про зґвалтування - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Проти соліста Rammstein Тілля Ліндемана порушили справу про зґвалтування. Як пише Berliner Zeitung, розслідування ініціювали через два звернення до поліції та прокуратури, передає УНН.
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Раніше NDR і Süddeutsche Zeitung повідомляли, що зі звинуваченнями проти Тілля Ліндемана виступили понад десяток жінок.
Вони стверджують, що їх запрошували на вечірки після концертів, організовані спеціально для вокаліста, деякі також повідомили про можливі дії сексуального характеру, на які вони не давали згоди.
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