Против солиста Rammstein возбудили дело об изнасиловании - СМИ

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Ранее NDR и Süddeutsche Zeitung сообщали, что с обвинениями против Тилля Линдемана выступили более десятка женщин.

Они утверждают, что их приглашали на вечеринки после концертов, организованные специально для вокалиста, некоторые также сообщили о возможных действиях сексуального характера, на которые они не давали согласия.

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