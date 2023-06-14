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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 5032 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Против солиста Rammstein возбудили дело об изнасиловании - СМИ

Киев • УНН

 • 1282863 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Против солиста Rammstein Тилля Линдемана возбудили дело об изнасиловании. Как пишет Berliner Zeitung, расследование инициировали из-за двух обращений в полицию и прокуратуру, передает УНН.

Против солиста Rammstein возбудили дело об изнасиловании - СМИ

Добавим

Ранее NDR и Süddeutsche Zeitung сообщали, что с обвинениями против Тилля Линдемана выступили более десятка женщин.

Они утверждают, что их приглашали на вечеринки после концертов, организованные специально для вокалиста, некоторые также сообщили о возможных действиях сексуального характера, на которые они не давали согласия.

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