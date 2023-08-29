Емінем заборонив кандидату у президенти від Республіканської партії використовувати його пісні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі був змушений припинити використовувати музику Емінема під час своїх передвиборчих виступів після того, як репер і його звукозаписна компанія попередили Рамасвамі про порушення ліцензійних правил, повідомляє NYT, передає УНН.
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Рамасвамі випустив імпровізовану версію пісні Емінема "Lose Yourself" на ярмарку у штаті Айова.
Проте Емінем не дозволив Вівеку Рамасвамі використовувати свою музику на передвиборчих заходах. Також BMI, звукозаписна компанія репера, попередила кампанію Рамасвамі, що будь-яке подальше використання робіт музиканта буде вважатися порушенням ліцензійних правил.
Кампанія Рамасвамі не оскаржувала рішення BMI.
Політик сказав, що його улюбленою піснею для "виходу" є "Lose Yourself", і він був задоволений, що зміг виконати її на ярмарку.
Хоча Рамасвамі зізнався у своїй любові до Емінема - вони по різні сторони барикад. Політик є прихильником Дональда Трампа, якого своєю чергою критикує музикант.
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