Майбутні вибори у США вплинуть на підтримку України – Зеленський

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“Мені не треба поки що переконувати, слава Богу і слава нашим ЗС, наших союзників. Поки що, я бачу підтримку наших партнерів, основних партнерів. Ми в постійному діалозі із президентом Байденом, з іншими партнерами Європейського Союзу і з нашими друзями з різних континентів. Ми в постійному контакті, коли я говорю це, це не абстрактні речі. Зараз голова мого офісу спілкується з (радником Президента США з національної безпеки — ред.) Джеком Салліваном”, — розповів Зеленський.

Він зазначив, що різні підіймаються питання: щодо формули миру, щодо постачання зброї, щодо посилення української ППО.

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“Що стосується деяких небезпечних голосів у США, деяких небезпечних голосів у Конгресі, то я впевнений, що нам буде не просто. Вони звучать. Я радий, що у нас двопартійна підтримка в Конгресі, я радий, що у нас в принципі двопартійна підтримка в США. І підтримка Білого дому України. Авжеж у вас буде дуже складний рік, рік електоральних змагань, рік виборів. Це безумовно буде мати вплив на підтримку України. Безумовно — це може вплинути, як позитивно, так й негативно”, — сказав Зеленський.

Додамо

Президент зазначив, що Україна зі свого боку буде робити все, щоб підтримка США не спадала.

“Зі свого боку ми віддаємо весь свій час, свою енергію, щоб постійно працювати із США. Розраховую, що наші партнери в США й залишаться нашими партнерами, друзями”, — додав Зеленський.

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