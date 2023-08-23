Зеленський сьогодні зустрінеться з представниками Конгресу США та матиме контакт з Байденом

Цитата

«Буде в мене контакт з Байденом. Сьогодні я також зустрічаюся із представниками Конгресу США. Є у нас різні зустрічі, в загальному сенсі вони достатньо публічні», - сказав Зеленський.

Також під час брифінгу, як повідомив Зеленський його голова Офісу Президента спілкується із радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Доповнення

The Washington Post повідомляв, що постачання зброї Україні призвело до прискорення виробництва зброї у США, включаючи стандартні артилерійські снаряди НАТО, випуск яких незабаром, як очікується, удвічі досягне порівняно з довоєнним показником у Сполучених Штатах.