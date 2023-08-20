США збільшать обсяги виробництва зброї, аби мати змогу надавати військову допомогу Україні - WP

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Видання зазначає, що Сполучені Штати, інвестуючи у розширення виробництва боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, ракет протиповітряної оборони та іншої зброї, яка потрібна Україні, також повинні гарантувати, що вони зможуть підтримувати розширені потужності в міру розвитку вимог.

Після виснажливих воєн проти повстанців в Афганістані та Іраку Пентагон намагався профінансувати потенціал для перемоги або стримування майбутніх конфліктів, які можуть вимагати зовсім іншого набору можливостей і систем озброєння — особливо проти загрози, яку становить зростаюча армія Китаю.

Але вторгнення росії в Україну виявило кризу боєприпасів у масштабах НАТО, підкресливши важливі вразливі місця в боях.

Представники оборонного та промислового секторів США на умовах анонімності, як пише видання, говорили про гонитву за прискорення виробництва озброєнь.

Адміністрація в основному зосередилася на збільшенні випуску 155-мм артилерійських снарядів, які десятиліттями були основою звичайного арсеналу Заходу і виявилися критично важливими для України в поточному контрнаступі. Видання наголошує, що попри те, що взимку ЗСУ проходили навчання США щодо сучасних загальновійськових маневрів, Україна здебільшого відмовилась від цієї тактики, натомість застосувавши виснажливий підхід із потужною артилерією, намагаючись пробити російські мінні поля та жорстко захищені лінії траншей.

Доповнення

Також галузеві експерти попереджають про серйозні проблеми в підтримці підвищеного виробництва зброї та обладнання, необхідного не лише для допомоги Україні, але й для забезпечення власної безпеки Сполучених Штатів у потенційних конфліктах з росією чи Китаєм. Вони включають подолання дефіциту ключових ресурсів, включаючи тротил, і підтримку розширених потужностей в умовах коливань бюджетів і невизначеності щодо майбутніх військових потреб.

З 44,5 мільярда доларів США, виділених Сполученими Штатами на виробництво зброї, призначеної для України, або на поповнення переданих США запасів, Міністерство оборони на сьогодні завершило контракти на виробництво зброї вартістю приблизно 18,2 мільярда доларів, або 40,8 відсотка від загальної суми.

Офіційні особи Пентагону кажуть, що кінцева вартість пов’язаних з Україною контрактів, укладених до 18 серпня, буде значно вищою за цифру в 18,2 мільярда доларів, головним чином через те, що не враховуються контракти, які дають компаніям приблизно половину очікуваної вартості наперед, з остаточним визначенням додаткових витрат.

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