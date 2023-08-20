США збільшать обсяги виробництва зброї, аби мати змогу надавати військову допомогу Україні - WP

ukru
29 березня, 17:57 • 273603 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 366492 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303482 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338452 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 303310 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221138 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205741 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164978 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536598 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175533 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
91 %
744 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 40511 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 46971 перегляди
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 33084 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 34546 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 24190 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393782 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536598 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569910 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566911 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205541 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 366492 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175507 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166379 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137268 перегляди
Актуальне
США збільшать обсяги виробництва зброї, аби мати змогу надавати військову допомогу Україні - WP

США збільшать обсяги виробництва зброї, аби мати змогу надавати військову допомогу Україні - WP

Київ • УНН

 • 844257 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Постачання зброї Україні призвело до прискорення виробництва зброї у США, включаючи стандартні артилерійські снаряди НАТО, випуск яких незабаром, як очікується, удвічі досягне порівняно з довоєнним показником у Сполучених Штатах. Про це інформує УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі 

Видання зазначає, що Сполучені Штати, інвестуючи у розширення виробництва боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, ракет протиповітряної оборони та іншої зброї, яка потрібна Україні, також повинні гарантувати, що вони зможуть підтримувати розширені потужності в міру розвитку вимог. 

Після виснажливих воєн проти повстанців в Афганістані та Іраку Пентагон намагався профінансувати потенціал для перемоги або стримування майбутніх конфліктів, які можуть вимагати зовсім іншого набору можливостей і систем озброєння — особливо проти загрози, яку становить зростаюча армія Китаю. 

Але вторгнення росії в Україну виявило кризу боєприпасів у масштабах НАТО, підкресливши важливі вразливі місця в боях. 

Представники оборонного та промислового секторів США на умовах анонімності, як пише видання, говорили про гонитву за прискорення виробництва озброєнь. 

Адміністрація в основному зосередилася на збільшенні випуску 155-мм артилерійських снарядів, які десятиліттями були основою звичайного арсеналу Заходу і виявилися критично важливими для України в поточному контрнаступі. Видання наголошує, що попри те, що взимку ЗСУ проходили навчання США щодо сучасних загальновійськових маневрів, Україна здебільшого відмовилась від цієї тактики, натомість застосувавши виснажливий підхід із потужною артилерією, намагаючись пробити російські мінні поля та жорстко захищені лінії траншей. 

Доповнення 

Також галузеві експерти попереджають про серйозні проблеми в підтримці підвищеного виробництва зброї та обладнання, необхідного не лише для допомоги Україні, але й для забезпечення власної безпеки Сполучених Штатів у потенційних конфліктах з росією чи Китаєм. Вони включають подолання дефіциту ключових ресурсів, включаючи тротил, і підтримку розширених потужностей в умовах коливань бюджетів і невизначеності щодо майбутніх військових потреб.

З 44,5 мільярда доларів США, виділених Сполученими Штатами на виробництво зброї, призначеної для України, або на поповнення переданих США запасів, Міністерство оборони на сьогодні завершило контракти на виробництво зброї вартістю приблизно 18,2 мільярда доларів, або 40,8 відсотка від загальної суми.

Офіційні особи Пентагону кажуть, що кінцева вартість пов’язаних з Україною контрактів, укладених до 18 серпня, буде значно вищою за цифру в 18,2 мільярда доларів, головним чином через те, що не враховуються контракти, які дають компаніям приблизно половину очікуваної вартості наперед, з остаточним визначенням додаткових витрат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сполучені Штати роблять усе можливе для підтримки України та контрнаступу - Салліван




Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.58
Bitcoin
$81,967.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,127.30
Ethereum
$1,814.06