США увеличат объемы производства оружия, чтобы иметь возможность оказывать военную помощь Украине - WP

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Поставка оружия Украине привела к ускорению производства оружия в США, включая стандартные артиллерийские снаряды НАТО, выпуск которых вскоре, как ожидается, вдвое достигнет по сравнению с довоенным показателем в Соединенных Штатах. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали 

Издание отмечает, что Соединенные Штаты, инвестируя в расширение производства боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, ракет противовоздушной обороны и другого оружия, которое нужно Украине, также должны гарантировать, что они смогут поддерживать расширенные мощности по мере развития требований. 

После изнурительных войн против повстанцев в Афганистане и Ираке Пентагон пытался профинансировать потенциал для победы или сдерживания будущих конфликтов, которые могут потребовать совершенно другого набора возможностей и систем вооружения — особенно против угрозы, которую представляет растущая армия Китая. 

Но вторжение России в Украину выявило кризис боеприпасов в масштабах НАТО, подчеркнув важные уязвимые места в боях. 

Представители оборонного и промышленного секторов США на условиях анонимности, как пишет издание, говорили о погоне за ускорением производства вооружений. 

Администрация в основном сосредоточилась на увеличении выпуска 155-мм артиллерийских снарядов, которые десятилетиями были основой обычного арсенала Запада и оказались критически важными для Украины в текущем контрнаступлении. Издание отмечает, что несмотря на то, что зимой ВСУ проходили учения США по современным общевойсковым маневрам, Украина в основном отказалась от этой тактики, вместо этого применив изнурительный подход с мощной артиллерией, пытаясь пробить российские минные поля и жестко защищенные линии траншей. 

Дополнение 

Также отраслевые эксперты предупреждают о серьезных проблемах в поддержании повышенного производства оружия и оборудования, необходимого не только для помощи Украине, но и для обеспечения собственной безопасности Соединенных Штатов в потенциальных конфликтах с Россией или Китаем. Они включают преодоление дефицита ключевых ресурсов, включая тротил, и поддержку расширенных мощностей в условиях колебаний бюджетов и неопределенности относительно будущих военных потребностей.

Из 44,5 миллиарда долларов США, выделенных Соединенными Штатами на производство оружия, предназначенного для Украины, или на пополнение переданных США запасов, Министерство обороны на сегодня завершило контракты на производство оружия стоимостью примерно 18,2 миллиарда долларов, или 40,8 процента от общей суммы.

Официальные лица Пентагона говорят, что конечная стоимость связанных с Украиной контрактов, заключенных до 18 августа, будет значительно выше цифры в 18,2 миллиарда долларов, главным образом из-за того, что не учитываются контракты, которые дают компаниям примерно половину ожидаемой стоимости наперед, с окончательным определением дополнительных расходов.

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