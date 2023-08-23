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Зеленский сегодня встретится с представителями Конгресса США и будет иметь контакт с Байденом

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретится с представителями Конгресса США и будет иметь контакт с президентом Джо Байденом. Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции по результатам саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Будет у меня контакт с Байденом. Сегодня я также встречаюсь с представителями Конгресса США. Есть у нас разные встречи, в общем смысле они достаточно публичные», - сказал Зеленский.

Также во время брифинга, как сообщил Зеленский его глава Офиса Президента общается с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. 

Дополнение

The Washington Post сообщал, что поставки оружия Украине привели к ускорению производства оружия в США, включая стандартные артиллерийские снаряды НАТО, выпуск которых вскоре, как ожидается, вдвое превысит по сравнению с довоенным показателем в Соединенных Штатах.

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