Зеленский сегодня встретится с представителями Конгресса США и будет иметь контакт с Байденом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретится с представителями Конгресса США и будет иметь контакт с президентом Джо Байденом. Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции по результатам саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.
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«Будет у меня контакт с Байденом. Сегодня я также встречаюсь с представителями Конгресса США. Есть у нас разные встречи, в общем смысле они достаточно публичные», - сказал Зеленский.
Также во время брифинга, как сообщил Зеленский его глава Офиса Президента общается с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Дополнение
The Washington Post сообщал, что поставки оружия Украине привели к ускорению производства оружия в США, включая стандартные артиллерийские снаряды НАТО, выпуск которых вскоре, как ожидается, вдвое превысит по сравнению с довоенным показателем в Соединенных Штатах.