Предстоящие выборы в США повлияют на поддержку Украины - Зеленский

Детали

“Мне не надо пока что убеждать, слава Богу и слава нашим ВС, наших союзников. Пока что, я вижу поддержку наших партнеров, основных партнеров. Мы в постоянном диалоге с президентом Байденом, с другими партнёрами Европейского Союза и с нашими друзьями с разных континентов. Мы в постоянном контакте, когда я говорю это, это не абстрактные вещи. Сейчас глава моего офиса общается с (советником Президента США по национальной безопасности — ред.) Джеком Салливаном”, — рассказал Зеленский.

Он отметил, что разные поднимаются вопросы: по формуле мира, по поставкам оружия, по усилению украинской ПВО.

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“Что касается некоторых опасных голосов в США, некоторых опасных голосов в Конгрессе, то я уверен, что нам будет не просто. Они звучат. Я рад, что у нас двухпартийная поддержка в Конгрессе, я рад, что у нас в принципе двухпартийная поддержка в США. И поддержка Белого дома Украины. Конечно, у вас будет очень сложный год, год электоральных соревнований, год выборов. Это безусловно будет иметь влияние на поддержку Украины. Безусловно — это может повлиять, как положительно, так и отрицательно”, — сказал Зеленский.

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Президент отметил, что Украина со своей стороны будет делать все, чтобы поддержка США не спадала.

“Со своей стороны мы отдаем все свое время, свою энергию, чтобы постоянно работать с США. Рассчитываю, что наши партнеры в США и останутся нашими партнерами, друзьями”, — добавил Зеленский.

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