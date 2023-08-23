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Предстоящие выборы в США повлияют на поддержку Украины - Зеленский

Предстоящие выборы в США повлияют на поддержку Украины - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Предстоящие президентские и парламентские выборы в США, безусловно, будут иметь влияние на поддержку Украины. Это может повлиять как положительно, так и отрицательно. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Детали

“Мне не надо пока что убеждать, слава Богу и слава нашим ВС, наших союзников. Пока что, я вижу поддержку наших партнеров, основных партнеров. Мы в постоянном диалоге с президентом Байденом, с другими партнёрами Европейского Союза и с нашими друзьями с разных континентов. Мы в постоянном контакте, когда я говорю это, это не абстрактные вещи. Сейчас глава моего офиса общается с (советником Президента США по национальной безопасности — ред.) Джеком Салливаном”, — рассказал Зеленский.

Он отметил, что разные поднимаются вопросы: по формуле мира, по поставкам оружия, по усилению украинской ПВО.

Цитата

“Что касается некоторых опасных голосов в США, некоторых опасных голосов в Конгрессе, то я уверен, что нам будет не просто. Они звучат. Я рад, что у нас двухпартийная поддержка в Конгрессе, я рад, что у нас в принципе двухпартийная поддержка в США. И поддержка Белого дома Украины. Конечно, у вас будет очень сложный год, год электоральных соревнований, год выборов. Это безусловно будет иметь влияние на поддержку Украины. Безусловно — это может повлиять, как положительно, так и отрицательно”, — сказал Зеленский.

Добавим

Президент отметил, что Украина со своей стороны будет делать все, чтобы поддержка США не спадала.

“Со своей стороны мы отдаем все свое время, свою энергию, чтобы постоянно работать с США. Рассчитываю, что наши партнеры в США и останутся нашими партнерами, друзьями”, — добавил Зеленский.

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