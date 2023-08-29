Эминем запретил кандидату в президенты от Республиканской партии использовать его песни

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами был вынужден прекратить использовать музыку Эминема во время своих предвыборных выступлений после того, как рэпер и его звукозаписывающая компания предупредили Рамасвами о нарушении лицензионных правил, сообщает NYT, передает УНН.

Детали

Рамасвами выпустил импровизированную версию песни Эминема "Lose Yourself" на ярмарке в штате Айова.

Однако Эминем не позволил Вивеку Рамасвами использовать свою музыку на предвыборных мероприятиях. Также BMI, звукозаписывающая компания рэпера, предупредила кампанию Рамасвами, что любое дальнейшее использование работ музыканта будет считаться нарушением лицензионных правил.

Кампания Рамасвами не оспаривала решение BMI.

Политик сказал, что его любимой песней для "выхода" является "Lose Yourself", и он был доволен, что смог исполнить ее на ярмарке.

Хотя Рамасвами признался в своей любви к Эминему - они по разные стороны баррикад. Политик является сторонником Дональда Трампа, которого в свою очередь критикует музыкант.

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