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Розслідування щодо сексуального насильства з боку вокаліста гурту Rammstein Ліндеманна закрито

Розслідування щодо сексуального насильства з боку вокаліста гурту Rammstein Ліндеманна закрито

Київ • УНН

 • 1003759 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Прокуратура Берліну закрила справу проти вокаліста гурту Rammstein Тілля Ліндеманна за підозрою у сексуальних злочинах та вживанні наркотиків. Звинувачення були висунуті кількома жінками. Про це повідомляє УНН з посиланням на TagesSpiegel.

Деталі

Звинувачення проти вокаліста гурту Rammstein Тілля Ліндеманна наразі залишаються безпідставними - немає жодних юридичних доказів. Прокуратура Берліна припинила своє розслідування. Як зазначається, через недостатні підозри.

Фронтмен перебував під слідством через підозру в сексуальних злочинах і злочинах, пов'язаних з наркотиками.

Прокуратура заявила, що оцінила всі наявні докази, такі як повідомлення в пресі від анонімних викривачів та інтерв'ю зі свідками. Все це "не дало жодних доказів того, що обвинувачені здійснювали сексуальні дії з жінками проти їхньої волі, вводили їм речовини, які впливали на їхню волю або вимикали її, або використовували дисбаланс влади по відношенню до неповнолітніх сексуальних партнерів з метою спонукання їх до статевого акту".

Прокуратура заявила, що показання свідків у повідомленнях преси не були підтверджені слідством. Можливі жертви не зверталися до органів прокуратури, а лише до ЗМІ, навіть після того, як стало відомо про розслідування. Прокуратура також не змогла скласти враження про надійність і достовірність заяв жертв.

Ознак порушення Закону про наркотики також не існувало, пише видання. Справу проти менеджера туру також було закрито. Прокуратура пояснила, що "на підставі повідомлень у ЗМІ проти неї були висунуті звинувачення в тому, що вона нібито приводила молодих жінок за лаштунки під час концертів".

Додамо

Співак Тілль Ліндеманн був звинувачений кількома жінками, деякими з них анонімно, у систематичному залученні шанувальниць до сексуальних стосунків.

Сексуальні акти, як стверджується, відбувалися на вечірках після концертів. Ліндеманн заперечував звинувачення на свою адресу.

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