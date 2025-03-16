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Рождение скольких малышей зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

Киев • УНН

 • 18209 просмотра

В Украине за последнюю неделю зарегистрировано 3360 новорожденных, что на 580 больше, чем на предыдущей неделе. Среди них 1711 мальчиков и 1649 девочек.

Рождение скольких малышей зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

В течение недели в Украине официально зарегистрировали рождение 3360 детей, что на 580 больше, чем на прошлой неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

За последнюю неделю в Украине зарегистрировано 3360 новорожденных малышей. 1711 мальчиков и 1649 девочек официально получили свои первые документы

- говорится в сообщении.

В министерстве пожелали малышам крепкого здоровья, счастливого детства и мирного неба над головой и напомнили, что зарегистрировать рождение ребенка необходимо не позднее одного месяца со дня рождения.

Напомним

Министерство юстиции 8 марта сообщало, что в течение недели в Украине официально зарегистрировали рождение 2780 детей.

Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили08.03.25, 16:07 • 40650 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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