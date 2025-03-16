Рождение скольких малышей зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили
Киев • УНН
В Украине за последнюю неделю зарегистрировано 3360 новорожденных, что на 580 больше, чем на предыдущей неделе. Среди них 1711 мальчиков и 1649 девочек.
В течение недели в Украине официально зарегистрировали рождение 3360 детей, что на 580 больше, чем на прошлой неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Детали
За последнюю неделю в Украине зарегистрировано 3360 новорожденных малышей. 1711 мальчиков и 1649 девочек официально получили свои первые документы
В министерстве пожелали малышам крепкого здоровья, счастливого детства и мирного неба над головой и напомнили, что зарегистрировать рождение ребенка необходимо не позднее одного месяца со дня рождения.
Напомним
Министерство юстиции 8 марта сообщало, что в течение недели в Украине официально зарегистрировали рождение 2780 детей.
Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили08.03.25, 16:07 • 40650 просмотров