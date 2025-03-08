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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

Киев • УНН

 • 40651 просмотра

В Украине за последние 7 дней зарегистрировано 2780 новорожденных: 1439 мальчиков и 1341 девочка. Минюст работает над упрощением получения первых документов для малышей.

Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

На протяжении недели в Украине официально зарегистрировали рождение 2780 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

За последние 7 дней в Украине зарегистрировано 2780 новорожденных: 1439 мальчиков и 1341 девочка 

- говорится в сообщении.

В Минюсте подчеркнули, что каждый ребенок – это будущий гражданин Украины, поэтому Министерство работает над тем, чтобы каждый маленький украинец получил свои первые документы быстро, удобно и без лишних хлопот.

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года02.01.25, 12:57 • 145301 просмотр

Дополнение

Социолог и руководитель института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова сообщала, что в Украине наблюдается демографический кризис, однако его причиной является не только война.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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