Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили
Киев • УНН
В Украине за последние 7 дней зарегистрировано 2780 новорожденных: 1439 мальчиков и 1341 девочка. Минюст работает над упрощением получения первых документов для малышей.
На протяжении недели в Украине официально зарегистрировали рождение 2780 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
За последние 7 дней в Украине зарегистрировано 2780 новорожденных: 1439 мальчиков и 1341 девочка
В Минюсте подчеркнули, что каждый ребенок – это будущий гражданин Украины, поэтому Министерство работает над тем, чтобы каждый маленький украинец получил свои первые документы быстро, удобно и без лишних хлопот.
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Социолог и руководитель института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова сообщала, что в Украине наблюдается демографический кризис, однако его причиной является не только война.