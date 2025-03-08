Народження скількох малюків зареєстровано за тиждень в Україні: в Мін'юсті відповіли
Київ • УНН
В Україні за останні 7 днів зареєстровано 2780 новонароджених: 1439 хлопчиків та 1341 дівчинка. Мін'юст працює над спрощенням отримання перших документів для малюків.
Протягом тижня в Україні офіційно зареєстрували народження 2780 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство юстиції України.
За останні 7 днів в Україні зареєстровано 2780 новонароджених малюків: 1439 хлопчиків та 1341 дівчинка
У Мін'юсті наголосили, що кожна дитина – це майбутній громадянин України, тому Міністерство працює над тим, щоб кожен маленький українець отримав свої перші документи швидко, зручно та без зайвих клопотів.
Менше, ніж торік: у Києві назвали кількість народжених у перший день нового року02.01.25, 12:57 • 145306 переглядiв
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