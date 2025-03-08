Народження скількох малюків зареєстровано за тиждень в Україні: в Мін'юсті відповіли

Протягом тижня в Україні офіційно зареєстрували народження 2780 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство юстиції України.

За останні 7 днів в Україні зареєстровано 2780 новонароджених малюків: 1439 хлопчиків та 1341 дівчинка - йдеться в повідомленні.

У Мін'юсті наголосили, що кожна дитина – це майбутній громадянин України, тому Міністерство працює над тим, щоб кожен маленький українець отримав свої перші документи швидко, зручно та без зайвих клопотів.

Менше, ніж торік: у Києві назвали кількість народжених у перший день нового року

Доповнення

Соціологиня та очільниця інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Елла Лібанова повідомляла, що в Україні спостерігається демографічна криза, проте її причиною є не лише війна.