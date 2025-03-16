Народження скількох малюків зареєстровано за тиждень в Україні: в Мін'юсті відповіли
Київ • УНН
В Україні за останній тиждень зареєстровано 3360 новонароджених, що на 580 більше, ніж попереднього тижня. Серед них 1711 хлопчиків та 1649 дівчаток.
Протягом тижня в Україні офіційно зареєстрували народження 3360 дітей, що на 580 більше, ніж минулого тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство юстиції України.
Деталі
За останній тиждень в Україні зареєстровано 3360 новонароджених малюків. 1711 хлопчиків та 1649 дівчаток офіційно отримали свої перші документи
В міністерстві побажали малюкам міцного здоров’я, щасливого дитинства та мирного неба над головою та нагадали, що зареєструвати народження дитини необхідно не пізніше одного місяця з дня народження.
Нагадаємо
Міністерство юстиції 8 березня повідомляло, що протягом тижня в Україні офіційно зареєстрували народження 2780 дітей.
Народження скількох малюків зареєстровано за тиждень в Україні: в Мін'юсті відповіли08.03.25, 16:07 • 40655 переглядiв