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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Народження скількох малюків зареєстровано за тиждень в Україні: в Мін'юсті відповіли

Київ • УНН

 • 18216 перегляди

В Україні за останній тиждень зареєстровано 3360 новонароджених, що на 580 більше, ніж попереднього тижня. Серед них 1711 хлопчиків та 1649 дівчаток.

Народження скількох малюків зареєстровано за тиждень в Україні: в Мін'юсті відповіли

Протягом тижня в Україні офіційно зареєстрували народження 3360 дітей, що на 580 більше, ніж минулого тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство юстиції України.

Деталі

За останній тиждень в Україні зареєстровано 3360 новонароджених малюків. 1711 хлопчиків та 1649 дівчаток офіційно отримали свої перші документи

- йдеться в повідомленні.

В міністерстві побажали малюкам міцного здоров’я, щасливого дитинства та мирного неба над головою та нагадали, що зареєструвати народження дитини необхідно не пізніше одного місяця з дня народження.

Нагадаємо

Міністерство юстиції 8 березня повідомляло, що протягом тижня в Україні офіційно зареєстрували народження 2780 дітей.

Народження скількох малюків зареєстровано за тиждень в Україні: в Мін'юсті відповіли08.03.25, 16:07 • 40655 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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