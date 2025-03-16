Протягом тижня в Україні офіційно зареєстрували народження 3360 дітей, що на 580 більше, ніж минулого тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство юстиції України.

Деталі

За останній тиждень в Україні зареєстровано 3360 новонароджених малюків. 1711 хлопчиків та 1649 дівчаток офіційно отримали свої перші документи - йдеться в повідомленні.

В міністерстві побажали малюкам міцного здоров’я, щасливого дитинства та мирного неба над головою та нагадали, що зареєструвати народження дитини необхідно не пізніше одного місяця з дня народження.

Нагадаємо

Міністерство юстиції 8 березня повідомляло, що протягом тижня в Україні офіційно зареєстрували народження 2780 дітей.

Народження скількох малюків зареєстровано за тиждень в Україні: в Мін'юсті відповіли