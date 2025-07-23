Ростовская область РФ под ударом: взрывы и пожары в городах

В ночь на среду, 23 июля, ростовская область рф была атакована дронами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что серия взрывов прогремела в ростове-на-дону и таганроге.

Кроме того, атаке подвергся город новочеркасск. Там вспыхнули пожары, повреждения получило здание "ростелекома".

Информацию о взрывах в ростовской области рф подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

У россиян на Ростовщине тяжелые вечер и ночь - написал Коваленко в сообщении к соответствующему видео.

Напомним

Вечером 21 июля военный аэродром Миллерово в ростовской области рф подвергся атаке БпЛА. Были зафиксированы вспышки и пожар, 12 беспилотников якобы были сбиты ПВО.

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