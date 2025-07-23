Ростовская область РФ под ударом: взрывы и пожары в городах
Киев • УНН
В ночь на 23 июля Ростовская область РФ подверглась атаке дронов, взрывы прогремели в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске. Вспыхнули пожары, повреждено здание "Ростелекома".
В ночь на среду, 23 июля, ростовская область рф была атакована дронами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что серия взрывов прогремела в ростове-на-дону и таганроге.
Кроме того, атаке подвергся город новочеркасск. Там вспыхнули пожары, повреждения получило здание "ростелекома".
Информацию о взрывах в ростовской области рф подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.
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Напомним
Вечером 21 июля военный аэродром Миллерово в ростовской области рф подвергся атаке БпЛА. Были зафиксированы вспышки и пожар, 12 беспилотников якобы были сбиты ПВО.
Дроны уничтожили железнодорожный узел в ростовской области рф, громко и в подмосковье21.07.25, 03:57 • 18465 просмотров