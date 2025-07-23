Ростовская область РФ под ударом: взрывы и пожары в городах

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
22 июля, 18:15 • 21235 просмотра
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
Эксклюзив
22 июля, 15:21 • 64545 просмотра
Новая обложка TIME Kidnapping привлекла внимание всего мира к боли Украины - Елена Соседка
Эксклюзив
22 июля, 14:31 • 76756 просмотра
Уголовное дело ударит по репутации АРМА: эксперт отмечает, что аудит работы агентства нужен был “еще вчера”
Эксклюзив
22 июля, 14:10 • 76397 просмотра
Эксперт: НАБУ превратилось в филиал фсб. Принятый законопроект дает возможность это исправить
22 июля, 12:27 • 67265 просмотра
россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения
Эксклюзив
22 июля, 12:17 • 50761 просмотра
Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП
22 июля, 11:15 • 38758 просмотра
Трамп выводит США из ЮНЕСКО - NY Post
22 июля, 10:50 • 27815 просмотра
"Сначала придется много поработать": кремль о встрече путина и Зеленского
22 июля, 08:08 • 33380 просмотра
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
22 июля, 07:27 • 56957 просмотра
На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
90%
745мм
Популярные новости
Дело о ДТП: суд отпустил под домашний арест сотрудников НАБУ22 июля, 17:56 • 6966 просмотра
Суд отстранил Синчука от должности детектива НАБУ22 июля, 18:10 • 9066 просмотра
В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Лють" Максим Казбан22 июля, 18:35 • 12106 просмотра
"Обещал всех «порешать": Малюк рассказал о задержании детектива НАБУ Магомедрасулова22 июля, 20:19 • 25994 просмотра
Зеленский подписал закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП22 июля, 20:25 • 16125 просмотра
публикации
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации22 июля, 10:46 • 107753 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 156969 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 153706 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов22 июля, 06:19 • 149376 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 181259 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Крым
Филиппины
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 51826 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 179064 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 271024 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 282738 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 276479 просмотра
Актуальное
Дассо Мираж 2000
Truth Social
Facebook
Время (журнал)
Серия Airbus A320

Ростовская область РФ под ударом: взрывы и пожары в городах

Киев • УНН

 • 2246 просмотра

В ночь на 23 июля Ростовская область РФ подверглась атаке дронов, взрывы прогремели в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске. Вспыхнули пожары, повреждено здание "Ростелекома".

Ростовская область РФ под ударом: взрывы и пожары в городах

В ночь на среду, 23 июля, ростовская область рф была атакована дронами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что серия взрывов прогремела в ростове-на-дону и таганроге.

Кроме того, атаке подвергся город новочеркасск. Там вспыхнули пожары, повреждения получило здание "ростелекома".

Информацию о взрывах в ростовской области рф подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

У россиян на Ростовщине тяжелые вечер и ночь

- написал Коваленко в сообщении к соответствующему видео.

Напомним

Вечером 21 июля военный аэродром Миллерово в ростовской области рф подвергся атаке БпЛА. Были зафиксированы вспышки и пожар, 12 беспилотников якобы были сбиты ПВО.

Дроны уничтожили железнодорожный узел в ростовской области рф, громко и в подмосковье21.07.25, 03:57 • 18465 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9