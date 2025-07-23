ростовська область рф під ударом: вибухи та пожежі в містах

В ніч на середу, 23 липня, ростовська область рф була атакована дронами. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що серія вибухів пролунала в ростові-на-дону та таганрозі.

Крім того, атаки зазнало місто новочеркаськ. Там спалахнули пожежі, пошкоджень зазнала будівля "ростелекома".

Інформацію про вибухи у ростовській області рф підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

У росіян на Ростовщині важкі вечір та ніч