ростовська область рф під ударом: вибухи та пожежі в містах
Київ • УНН
У ніч на 23 липня ростовська область рф зазнала атаки дронів, вибухи пролунали в ростові-на-дону, таганрозі та новочеркаську. Спалахнули пожежі, пошкоджено будівлю "ростелекома".
В ніч на середу, 23 липня, ростовська область рф була атакована дронами. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
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Зазначається, що серія вибухів пролунала в ростові-на-дону та таганрозі.
Крім того, атаки зазнало місто новочеркаськ. Там спалахнули пожежі, пошкоджень зазнала будівля "ростелекома".
Інформацію про вибухи у ростовській області рф підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.
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