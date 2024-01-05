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Россияне запустили по Украине "шахеды": летят в центр с юга

Россияне запустили по Украине "шахеды": летят в центр с юга

Киев • УНН

 • 39493 просмотра

Россияне запустили несколько групп беспилотников-камикадзе "Шахид" с юга Украины, некоторые из них направлялись в центр.

Враг запустил по территории Украины несколько групп дронов-камикадзе типа "шахед" с южного направления. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Детали

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне запустили несколько групп со стороны временно оккупированной части Херсонской области. Беспилотники двигались через Днепропетровскую и Кировоградскую область северным курсом.

Также одна из групп движутся северным курсом через Черкасскую область. Кроме того, несколько дронов замечено в Одесской области, которые движутся в сторону Винницкой области.

россияне запустили три группы "шахедов" - Воздушные Силы04.01.24, 22:30 • 31359 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война

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