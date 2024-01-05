Россияне запустили по Украине "шахеды": летят в центр с юга
Киев • УНН
Россияне запустили несколько групп беспилотников-камикадзе "Шахид" с юга Украины, некоторые из них направлялись в центр.
Враг запустил по территории Украины несколько групп дронов-камикадзе типа "шахед" с южного направления. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Детали
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне запустили несколько групп со стороны временно оккупированной части Херсонской области. Беспилотники двигались через Днепропетровскую и Кировоградскую область северным курсом.
Также одна из групп движутся северным курсом через Черкасскую область. Кроме того, несколько дронов замечено в Одесской области, которые движутся в сторону Винницкой области.
россияне запустили три группы "шахедов" - Воздушные Силы04.01.24, 22:30 • 31359 просмотров