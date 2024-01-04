россияне запустили три группы "шахедов" - Воздушные Силы

Враг запустил три группы ударных дронов на территорию Украины. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Первая группа вражеских ударных беспилотников неподалеку Первомайска на Николаевщине, движется на север.

Вторая группа движется по тому же курсу, сейчас на Херсонщине, направляются на северо-запад на границе Днепропетровской и Николаевской областей.

Третья группа ударных беспилотников россиян движется по тому же курсу, что и предыдущие сейчас находится на Херсонщине.

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