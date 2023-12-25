Рождественский подарок: в Нацгвардии показали боевую работу бойцов роты ударных беспилотников
Киев • УНН
Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили вражескую технику на востоке и юге, рота беспилотников также ликвидировала различную военную технику и личный состав.
В Национальной гвардии Украины показали, как с помощью дронов бойцы уничтожают технику оккупантов на восточном и южном направлениях, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Детали
"Рождественский подарок от нацгвардейцев: уничтожение врага на восточном и южном направлениях. Наши несокрушимые защитники выполняют боевые задачи и уничтожают захватчиков в режиме 24/7", - говорится в сообщении к видео.
На видео - один день боевой работы бойцов роты ударных беспилотных авиационных комплексов бригады специального назначения "Азов" НГУ.
Также в Нацгвардии отметили, что бойцы на прошлой неделе уничтожили:
21 танк;
6 БТР;
10 БМД;
47 боевых бронированных машин;
41 единицу автомобильной техники;
5 минометов;
4 склада боекомплекта;
3 системы видеонаблюдения.
Кроме того, бойцы НГУ уничтожили 40 гаубиц оккупантов и по одной РСЗО и ЗРК.
Напомним,
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Рождественский подарок: в Нацгвардии показали боевую работу бойцов роты ударных беспилотников
Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили вражескую технику на востоке и юге, рота беспилотников также ликвидировала различную военную технику и личный состав.
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