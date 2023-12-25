Рождественский подарок: в Нацгвардии показали боевую работу бойцов роты ударных беспилотников

В Национальной гвардии Украины показали, как с помощью дронов бойцы уничтожают технику оккупантов на восточном и южном направлениях, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Детали

"Рождественский подарок от нацгвардейцев: уничтожение врага на восточном и южном направлениях. Наши несокрушимые защитники выполняют боевые задачи и уничтожают захватчиков в режиме 24/7", - говорится в сообщении к видео.

На видео - один день боевой работы бойцов роты ударных беспилотных авиационных комплексов бригады специального назначения "Азов" НГУ.

Также в Нацгвардии отметили, что бойцы на прошлой неделе уничтожили:

21 танк;

6 БТР;

10 БМД;

47 боевых бронированных машин;

41 единицу автомобильной техники;

5 минометов;

4 склада боекомплекта;

3 системы видеонаблюдения.

Кроме того, бойцы НГУ уничтожили 40 гаубиц оккупантов и по одной РСЗО и ЗРК.

Напомним,

Заявления россии о захвате Марьинки в ВСУ опровергают, поскольку бои продолжаются, а украинские войска все еще находятся в пределах города.