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росіяни запустили три групи "шахедів" – Повітряні Сили

росіяни запустили три групи "шахедів" – Повітряні Сили

Київ • УНН

 • 31360 перегляди

Російські війська запустили три групи ударних безпілотників на територію України, націлившись на райони Миколаївської та Херсонської областей.

Ворог запустив три групи ударних дронів на територію України. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.

Деталі  

Перша група ворожих ударних безпілотників неподалік Первомайська на Миколаївщині, рухається на північ.

Друга група рухається за тим же курсом, зараз на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Третя група ударних безпілотників росіян рухається за тим же курсом, що і попередні зараз перебуває на Херсонщині.

У ЗСУ підтвердили інформацію КНДІСЕ, що росіяни особливим способом маркують "шахеди", виготовлені на власній території04.01.24, 09:27 • 58590 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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