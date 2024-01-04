росіяни запустили три групи "шахедів" – Повітряні Сили

Ворог запустив три групи ударних дронів на територію України. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.

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Перша група ворожих ударних безпілотників неподалік Первомайська на Миколаївщині, рухається на північ.

Друга група рухається за тим же курсом, зараз на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Третя група ударних безпілотників росіян рухається за тим же курсом, що і попередні зараз перебуває на Херсонщині.

У ЗСУ підтвердили інформацію КНДІСЕ, що росіяни особливим способом маркують "шахеди", виготовлені на власній території