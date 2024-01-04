У ЗСУ підтвердили інформацію КНДІСЕ, що росіяни особливим способом маркують "шахеди", виготовлені на власній території
Київ • УНН
росія виділяє безпілотники вітчизняного виробництва спеціальним маркуванням, підкреслюючи власне виробництво
росіяни особливим способом маркують "шахеди", виготовлені на своїй території. У такий спосіб хочуть підкреслити власне виробництво. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.
Деталі
За її словами, росія отримує від Ірану не тільки дрони-камікадзе, але й комплектуючі до них. росіяни на дрони власної збірки наносить особливе маркування.
Ми відстежуємо активність повітряних бортів по напрямку Тегеран-москва, які досить регулярно прибувають, і очевидно, що постачають не тільки готові дрони, але й запчастини, оскільки росія вже неодноразово хизувалася тим, що розпочала виробництво власних таких виробів. І під час атак, по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими, які поставлені з-за кордону і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують для того, щоб підкреслити власне виробництво
Контекст
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше повідомив, що агресор для атак Києва та України використав ударні безпілотні літальні апарати типу "Shahed 136", частини й уламки яких мають маркування серії "Ы" − перехідна версія зброї, яка, ймовірно, зібрана вже на території росії.
Додав, що на внутрішній частині корпусу БПЛА росіяни почали залишати підписи.
"Інновацією" росіян стали підписи на елементах "Shahed 136". У буквальному сенсі можемо вважати, що це своєрідний звіт відповідальної особи за підготовку збірки певної частини дрона. "Пакувальники" залишають свої "автографи" на внутрішній частині корпусу безпілотника. Щиро сподіваємося, що така "сучасна" технологія зрештою допоможе швидше ідентифікувати та притягнути російських злочинців до відповідальності", - розповів Олександр Рувін.
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