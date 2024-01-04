У ЗСУ підтвердили інформацію КНДІСЕ, що росіяни особливим способом маркують "шахеди", виготовлені на власній території

росіяни особливим способом маркують "шахеди", виготовлені на своїй території. У такий спосіб хочуть підкреслити власне виробництво. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

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За її словами, росія отримує від Ірану не тільки дрони-камікадзе, але й комплектуючі до них. росіяни на дрони власної збірки наносить особливе маркування.

Ми відстежуємо активність повітряних бортів по напрямку Тегеран-москва, які досить регулярно прибувають, і очевидно, що постачають не тільки готові дрони, але й запчастини, оскільки росія вже неодноразово хизувалася тим, що розпочала виробництво власних таких виробів. І під час атак, по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими, які поставлені з-за кордону і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують для того, щоб підкреслити власне виробництво