У ЗСУ підтвердили інформацію КНДІСЕ, що росіяни особливим способом маркують "шахеди", виготовлені на власній території

ukenru
29 березня, 17:57 • 171200 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 215140 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 191785 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 228899 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 200553 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 165351 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 166686 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 153303 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 446022 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173673 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 122982 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 122984 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 92326 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 115758 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 56437 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 298519 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 446049 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 492063 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 495938 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 401409 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 92326 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 215193 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 148886 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 141855 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 114660 перегляди
Актуальне
У ЗСУ підтвердили інформацію КНДІСЕ, що росіяни особливим способом маркують "шахеди", виготовлені на власній території

У ЗСУ підтвердили інформацію КНДІСЕ, що росіяни особливим способом маркують "шахеди", виготовлені на власній території

Київ • УНН

 • 58590 перегляди

росія виділяє безпілотники вітчизняного виробництва спеціальним маркуванням, підкреслюючи власне виробництво

росіяни особливим способом маркують "шахеди", виготовлені на своїй території. У такий спосіб хочуть підкреслити власне виробництво. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

За її словами, росія отримує від Ірану не тільки дрони-камікадзе, але й комплектуючі до них. росіяни на дрони власної збірки наносить особливе маркування.

Ми відстежуємо активність повітряних бортів по напрямку Тегеран-москва, які досить регулярно прибувають, і очевидно, що постачають не тільки готові дрони, але й запчастини, оскільки росія вже неодноразово хизувалася тим, що розпочала виробництво власних таких виробів. І під час атак, по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими, які поставлені з-за кордону і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують для того, щоб підкреслити власне виробництво

- зазначила Гуменюк.

Контекст

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше повідомив, що агресор для атак Києва та України використав ударні безпілотні літальні апарати типу "Shahed 136", частини й уламки яких мають маркування серії "Ы" − перехідна версія зброї, яка, ймовірно, зібрана вже на території росії.

Додав, що на внутрішній частині корпусу БПЛА росіяни почали залишати підписи.

"Інновацією" росіян стали підписи на елементах "Shahed 136". У буквальному сенсі можемо вважати, що це своєрідний звіт відповідальної особи за підготовку збірки певної частини дрона. "Пакувальники" залишають свої "автографи" на внутрішній частині корпусу безпілотника. Щиро сподіваємося, що така "сучасна" технологія зрештою допоможе швидше ідентифікувати та притягнути російських злочинців до відповідальності", - розповів Олександр Рувін.

Ворог бив по Україні ракетами виробленими у другій половині 2023 року. Ймовірно, застосовував нові зразки зброї - Олександр Рувін03.01.24, 10:17 • 28006 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,113.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,832.90