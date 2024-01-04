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В ВСУ подтвердили информацию КНИИСЭ, что россияне особым способом маркируют "шахеды", изготовленные на собственной территории

Киев • УНН

 • 58586 просмотра

россия выделяет беспилотники отечественного производства специальной маркировкой, подчеркивая собственное производство

россияне особым способом маркируют "шахеды", изготовленные на своей территории. Таким образом хотят подчеркнуть собственное производство. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

По ее словам, россия получает от Ирана не только дроны-камикадзе, но и комплектующие к ним. россияне на дроны собственной сборки наносит особую маркировку.

Мы отслеживаем активность воздушных бортов по направлению Тегеран-москва, которые достаточно регулярно прибывают, и очевидно, что поставляют не только готовые дроны, но и запчасти, поскольку россия уже неоднократно хвасталась тем, что начала производство собственных таких изделий. И во время атак, по остаткам мы идентифицируем, что есть разница между теми, которые поставлены из-за рубежа и которые они изготавливают на своей территории. Они их особым способом маркируют для того, чтобы подчеркнуть собственное производство

- отметила Гуменюк.

Контекст

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее сообщил, что агрессор для атак Киева и Украины использовал ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shahed 136", части и обломки которых имеют маркировку серии "Ы" - переходная версия оружия, которая, вероятно, собрана уже на территории россии.

Добавил, что на внутренней части корпуса БПЛА россияне начали оставлять подписи.

"Инновацией" россиян стали подписи на элементах "Shahed 136". В буквальном смысле можем считать, что это своеобразный отчет ответственного лица за подготовку сборки определенной части дрона. "Упаковщики" оставляют свои "автографы" на внутренней части корпуса беспилотника. Искренне надеемся, что такая "современная" технология в конце концов поможет быстрее идентифицировать и привлечь российских преступников к ответственности", - рассказал Александр Рувин.

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Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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