В ВСУ подтвердили информацию КНИИСЭ, что россияне особым способом маркируют "шахеды", изготовленные на собственной территории

россияне особым способом маркируют "шахеды", изготовленные на своей территории. Таким образом хотят подчеркнуть собственное производство. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

По ее словам, россия получает от Ирана не только дроны-камикадзе, но и комплектующие к ним. россияне на дроны собственной сборки наносит особую маркировку.

Мы отслеживаем активность воздушных бортов по направлению Тегеран-москва, которые достаточно регулярно прибывают, и очевидно, что поставляют не только готовые дроны, но и запчасти, поскольку россия уже неоднократно хвасталась тем, что начала производство собственных таких изделий. И во время атак, по остаткам мы идентифицируем, что есть разница между теми, которые поставлены из-за рубежа и которые они изготавливают на своей территории. Они их особым способом маркируют для того, чтобы подчеркнуть собственное производство