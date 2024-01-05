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Росіяни запустили по Україні "шахеди": летять у центр з півдня

Росіяни запустили по Україні "шахеди": летять у центр з півдня

Київ • УНН

 • 39495 перегляди

Росіяни запустили кілька груп безпілотників-камікадзе "Шахід" з півдня України, деякі з них прямували до центру.

Ворог запустив по території України кілька груп дронів-камікадзе типу "шахед" з південного напрямку. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

Деталі

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни запустили кілька груп із боку тимчасово окупованої частини Херсонської області. Безпілотники рухалися через Дніпропетровську та Кіровоградську область північним курсом.

Також одна із груп рухаються північним курсом через Черкаську область. Крім того, кілька дронів помічено на Одещині, які рухаються у бік Вінницької області.

росіяни запустили три групи "шахедів" – Повітряні Сили04.01.24, 22:30 • 31360 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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