Росіяни запустили по Україні "шахеди": летять у центр з півдня

Ворог запустив по території України кілька груп дронів-камікадзе типу "шахед" з південного напрямку. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни запустили кілька груп із боку тимчасово окупованої частини Херсонської області. Безпілотники рухалися через Дніпропетровську та Кіровоградську область північним курсом.

Також одна із груп рухаються північним курсом через Черкаську область. Крім того, кілька дронів помічено на Одещині, які рухаються у бік Вінницької області.

росіяни запустили три групи "шахедів" – Повітряні Сили