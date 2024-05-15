россияне за сутки обстреляли Донецкую область более 2 тысяч раз: повреждена телекоммуникационная башня и пожарная часть

российские войска за прошедшие сутки нанесли 2 169 ударов по 8 населенным пунктам Донецкой области. Предварительно, обошлось без пострадавших. Впрочем, в результате вражеских атак повреждены телекоммуникационная башня, ЛЭП, пожарно-спасательная часть и жилые дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона и ГСЧС.

Детали

По данным полиции, 14 мая россияне атаковали 8 населенных пунктов: города Железное, Николаевка, поселок Острое, села Веселый Гай, Желанное, Ильинка, Новоселовка Первая, Старая Николаевка.

В результате обстрелов повреждены 11 гражданских объектов - 6 жилых домов, админздание, телекоммуникационная башня, ЛЭП.

В частности, россияне нанесли авиаудар по Николаевке. Там, по данным ГСЧС, получила повреждения пожарно-спасательная часть.

Взрывной волной и обломками было повреждено остекление и конструкцию оконных проемов, двери, въездные ворота гаража пожарно-спасательной части и ворота в двух зданиях боксов.

Также, по данным полиции, по селу Веселый Гай оккупанты ударили из артиллерии. Разрушениям подверглись 3 дома и линия электропередачи.

Кроме того, в результате авиаудара по Новоселовке Первой разрушен частный дом.

В Старой Николаевке в результате вражеского обстрела поврежден дом.

В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали