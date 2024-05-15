росіяни за добу обстріляли Донеччину понад 2 тисячі разів: пошкоджена телекомунікаційна вежа та пожежна частина
Київ • УНН
Армія рф обстріляла 8 населених пунктів Донецької області 2 169 разів, пошкодивши 11 цивільних об'єктів, включаючи житлові будинки, телекомунікаційну вежу, лінію електропередач та пожежно-рятувальну станцію, але жертв не було зафіксовано.
російські війська минулої доби завдали 2 169 ударів по 8 населених пунктах Донецької області. Попередньо, обійшлось без постраждалих. Втім, внаслідок ворожих атак пошкоджені телекомунікаційна вежа, ЛЕП, пожежно-рятувальна частина та житлові будинки. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону та ДСНС.
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За даними поліції, 14 травня росіяни атакували 8 населених пунктів: міста Залізне, Миколаївка, селище Гостре, села Веселий Гай, Желанне, Іллінка, Новоселівка Перша, Стара Миколаївка.
Внаслідок обстрілів пошкоджено 11 цивільних об’єктів – 6 житлових будинків, адмінбудівля, телекомунікаційна вежа, ЛЕП.
Зокрема, росіяни завдали авіаудар по Миколаївці. Там, за даними ДСНС, зазнала пошкоджень пожежно-рятувальна частина.
Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено скління та конструкцію віконних отворів, двері, в’їзні ворота гаража пожежно-рятувальної частини та ворота у двох будівлях боксів.
Також, за даними поліції, по селу Веселий Гай окупанти вдарили з артилерії. Руйнувань зазнали 3 оселі та лінія електропередачі.
Крім того, внаслідок авіаудару по Новоселівці Першій зруйновано приватний будинок.
У Старій Миколаївці внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено оселю.
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