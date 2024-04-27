Россияне всадили двумя ракетами С-300 по психбольнице в Харькове, есть травмированные

Российские захватчики ночью атаковали Харьков двумя ракетами С-300. Попали по психбольнице. Один человек травмирован. Об этом в утренней сводке сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

27 апреля 00:30 г. Харьков удар С-300 по территории 3-й психбольницы. В результате обстрела повреждены окна, крыша и внутренняя отделка помещений, недействующее здание, корпус пищеблока, корпус отделения №14, котельная. Травмы получила 53-летняя женщина. - рассказал Синегубов.

Детали

Председатель ОВА также отметил, что на момент прилета в медучреждении находились 60 пациентов и 5 работников больницы. Всего в больнице около 900 пациентов и около 250 сотрудников учреждения на суточном дежурстве.

Последствия ракетных ударов врага по функционирующей областной психиатрической больнице в Харькове уже зафиксировали прокуроры.

Зафиксировано попадание в землю на территории действующей областной клинической психиатрической больницы. Одна из вражеских ракет попала возле пищеблока, другая - в нескольких метрах от отделения, в котором находилось 60 пациентов и 5 человек персонала. - отметили в прокуратуре.

Сами здания психиатрической больницы подверглись разрушениям и повреждениям.

По предварительным данным, враг ударил по городу двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф.

Дополнительно

Неспокойно было и на остальной территории Харьковщины. Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Петропавловка и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Песчаное, Дергачи, Высокая Яруга, Липцы, Огирцево, Водяное.

Из-за обстрела Волчанска накануне вечером погиб 67-летний мужчина. Кроме того, ранения получили еще 8 человек в разных районах области.

В селе Шестаково Чугуевского района пострадал 42-летний гражданский мужчина. Авиационный удар пришелся на территорию сельхозпредприятия, прямо в здание фермы. Там также повреждена гражданская машина.

Стали известны последствия ночной атаки на Харьков

В селе Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: мужчина 56 лет и его 54-летняя жена. Также за медицинской помощью обратился их 19-летний сын.

В Дергачах, Харьковского района во время российской атаки КАБами травмирована 52-летняя женщина, а еще две девочки в возрасте 5 и 16 лет, и 4-летний мальчик. В городе повреждены из-за обстрела 9 частных домов.

Еще 2 дома и помещения школы изуродованы из-за обстрела КАБами в пгт Липцы Харьковского района. Там также повреждена газовая труба.

"Болит каждому...": На Харьковщине пес отказался от еды после того, как российская бомба попала в дом его хозяев - ГСЧС