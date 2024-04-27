Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Россияне всадили двумя ракетами С-300 по психбольнице в Харькове, есть травмированные
Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов
Ночью враг попал в объект энергоинфраструктуры на Франковщине - ГСЧС
На Николаевщине Силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты
На Россию ночью летело 68 беспилотников
Воздушные Силы ночью уничтожили 21 из 34 запущенных ракет
Атака на Днепропетровщину: есть раненые, повреждены энергообъекты, перебои с водой
россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов на Запорожье
Еще плюс 1124 оккупанта и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
россия атаковала 4 теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование
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Восстановление за счет ВСУ
Россияне всадили двумя ракетами С-300 по психбольнице в Харькове, есть травмированные
Российские оккупанты атаковали психиатрическую больницу в Харькове двумя ракетами С-300, ранив одного человека и повредив здания, в частности пищеблок, палаты и котельную.
Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов
Украинское разведывательное подразделение "Гуси-9" и артиллеристы 15-й бригады "Черный лес" уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Подлет" стоимостью 5 миллионов долларов, который использовался для выявления целей для зенитно-ракетных комплексов С-300/С-400.
Ночью враг попал в объект энергоинфраструктуры на Франковщине - ГСЧС
Российские военные атаковали и повредили объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, вызвав пожар на площади 200 квадратных метров.
На Николаевщине Силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты
За минувшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили три российские крылатые ракеты в Николаевской области, в то время как российские войска атаковали несколько населенных пунктов из артиллерии, минометов и беспилотников-камикадзе, повредив жилые дома и частную собственность.
На Россию ночью летело 68 беспилотников
Во время массированной атаки российских ПВО над Кубанью и Крымом было сбито 68 беспилотников, жертв не было, но был нанесен ущерб Славянскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.
Воздушные Силы ночью уничтожили 21 из 34 запущенных ракет
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 21 из 34 российских ракет, запущенных ночью в рамках комбинированной атаки, включая крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков, управляемые ракеты, зенитные ракеты и крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.
Атака на Днепропетровщину: есть раненые, повреждены энергообъекты, перебои с водой
В результате российского ракетного обстрела Днепропетровской области один человек получил ранения, повреждены объекты энергетики и перебои с водоснабжением в Кривом Роге.
россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов на Запорожье
За минувшие сутки россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, разрушив жилые дома, но обошлось без жертв.
Еще плюс 1124 оккупанта и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 465 054 человек личного состава и 7268 танков.
россия атаковала 4 теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование
Россия атаковала и серьезно повредила оборудование на четырех тепловых электростанциях в Украине, что привело к человеческим жертвам. По предварительной информации, есть пострадавшие.