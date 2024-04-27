"Болит каждому...": На Харьковщине пес отказался от еды после того, как российская бомба попала в дом его хозяев - ГСЧС

На Харьковщине пес отказался пить и есть после атаки россиян на дом его хозяев. Фотографию собаки, которая грустит из-за потери жилья, показали в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

В глазах этого пушистика ужас, отчаяние, страх. Еще несколько минут назад этой разрухи не было. Здесь кипела жизнь. Теперь только руина. Вмиг российская авиабомба уничтожила дома, где было домашнее тепло, которое лелеяли и берегли. - написали спасатели под фото собаки.

Детали

Собаку на фото зовут Ричард. После того, как российская бомба уничтожила дом его хозяев, он отказался есть и пить.

Ричард не хочет есть и пить. Ему больно. Как и каждому из нас. В такие моменты хочется просто крепко обнять этого носика и помолчать. Держись, малыш. Все преодолеем! И русское зло также! - написали в ГСЧС.

Таким образом спасатели напомнили, что события в Украине затрагивают всех. И "болит каждому...", даже животным.