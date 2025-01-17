россияне выжгли свое же село на курщине: жуткие кадры
Киев • УНН
Село дарьино в суджанском районе курской области полностью разрушено российскими войсками. На видео видно, что населенный пункт превратился в руины без единого целого здания.
россияне уничтожили село в суджанском районе курской области за месяц наступления. Они показывают равнодушие даже к своей территории. Ударная группа 225 ОШБ опубликовала кадры из села, передает УНН.
"Посмотрите, так выглядит Дарьино, что на курщине, после месяца наступления россиян. Если раньше мы думали, что тактика "выжженной земли" применяется где-то в Сирии или в Украине, то сейчас видим, что даже свое для них не имеет значения.", - говорится в сообщении.
Военные добавили, для россиян земля - это лишь ресурс, а люди - средство для его добычи. Строить и развивать страну им неинтересно.
"Варвары", - отметили в бригаде.
В видео, которое распространили украинские военные, четко видно, что село полностью уничтожено. Там нет даже целых зданий, автомобилей, или хотя бы части инфраструктуры - все превращено в руины.
Напомним
На Курском направлении за прошедшие сутки, 16 января, противник провел 20 штурмов позиций украинских подразделений, нанес девять авиаударов, сбросил 12 КАБ, совершил 418 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
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