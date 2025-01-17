росіяни випалили своє ж село на курщині: моторошні кадри
Київ • УНН
Село Дар'їно в суджанському районі курської області повністю зруйноване російськими військами. На відео видно, що населений пункт перетворився на руїни без жодної цілої будівлі.
росіяни знищили село в суджанському районі курської області за місяць наступу. Вони показують байдужість навіть до своєї території. Ударна група 225 ОШБ опублікувала кадри із села, передає УНН.
"Подивіться, так виглядає Дар'їно, що на курщині, після місяця наступу росіян. Якщо раніше ми думали, що тактика "випаленої землі" застосовується десь в Сирії або в Україні, то зараз бачимо, що навіть своє для них не має значення.", - йдеться у повідомленні.
Військові додали, для росіян земля — це лише ресурс, а люди — засіб для його видобутку. Будувати та розвивати країну їм нецікаво.
"Варвари", - зазначили у бригаді.
У відео, яке поширили українські військові, чітко видно, що село повністю знищене. Там немає навіть цілих будівель, автомобілів, або хоча б частини інфраструктури — усе перетворено на руїни.
Нагадаємо
На Курському напрямку минулої доби, 16 січня, противник провів 20 штурмів позицій українських підрозділів, завдав дев’ять авіаударів, скинув 12 КАБ, здійснив 418 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема, вісім - із реактивних систем залпового вогню.
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