россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  7844 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  26905 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  33626 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  78844 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  106604 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110083 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172249 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163129 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162139 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  149001 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

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россияне обстреляли село в Херсонской области, повредив школу и разрушив жилой дом, в результате чего один человек получил ранения.

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россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший

Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить

Зеленский примет участие в саммите G7, где ключевыми темами станут увеличение оборонной поддержки, создание коалиции истребителей и ускорение поставок F-16 и систем ПВО.

Война •   •  3274 просмотра
Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

С 2022 года Conflict Armament Research (CAR) опубликовала тринадцать публичных отчетов, в которых излагаются исследования различных видов вооружений, которые использовались Россией на территории Украины, в частности, российские, иранские и северокорейские системы вооружения.

публикации •   •  15676 просмотра
Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы

20-летняя сотрудница полиции из Ровно фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море. К поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС.

Криминал и ЧП •   •  5518 просмотра
В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы

Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп

Экспорт сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом значительно сократился из-за проблем с логистикой и нехватки водителей, вызванных мобилизацией, в то время как экспорт через Черное море, Дунай и железнодорожным транспортом улучшился.

Экономика •   •  5135 просмотра
Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп

В оккупированном Донецке военнослужащий открыл стрельбу во дворе жилого дома: есть погибшие и раненые

В оккупированном Донецке военнослужащий "днр" открыл стрельбу во дворе жилого дома, убив двух мирных жителей и ранив еще двух, после чего был задержан.

Война •   •  9076 просмотра
В оккупированном Донецке военнослужащий открыл стрельбу во дворе жилого дома: есть погибшие и раненые

Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны.

Новости Бизнеса •   •  5867 просмотра
Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

Сборная Украины завоевала "золото" Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде

Украинки Иванна Бурба, Амелия Волынская, Александра Корецкая, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Елизавета Лимар, Ангелина Овчинникова и Валерия Тищенко завоевали золото в спортивном плавании на третьем этапе Кубка мира в канадском Маркхэме.

спорт •   •  6615 просмотра
Сборная Украины завоевала "золото" Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде

107 стран и организаций примут участие в саммите мира - пресс-секретарь Президента

107 стран и организаций подтвердили свое участие в саммите мира, инициированном Украиной.

Война •   •  10803 просмотра
107 стран и организаций примут участие в саммите мира - пресс-секретарь Президента

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний.

Общество •   •  34762 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний