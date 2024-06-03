россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший

Сегодня утром, 3 июня, российские военные обстреляли поселок Томина Балка Белозерской общины Херсонской области, в частности повредили местную школу и уничтожили жилой дом. В результате вражеского обстрела один человек получил ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина и пресс-службу областной администрации.

Утром российские военные обстреляли школу в Томиной балке Белозерской общины. в результате вражеских ударов в образовательном учреждении повреждены фасад, учебные помещения, а также разбиты стекла - написал Прокудин в Telegram.

По данным главы ОВА, пострадавших среди местных жителей нет.

В Херсонской ОВА позже рассказали, что оккупанты уничтожили жилой дом в Томиной балке.

В результате вражеского удара пострадал местный житель 1953 года рождения. Мужчина получил контузию, ушиб спины, взрывную и черепно-мозговую травмы.

Бригада "скорой" оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте.

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Также вОВА сообщили, что вчера вечером в результате российского обстрела Белозерки пострадали два человека.

Под удар врага попала 54-летняя женщина и 56-летний мужчина, которые находились на огороде. Сегодня пострадавшие обратились в больницу. У них диагностировали взрывные травмы.

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