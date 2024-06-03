росіяни вранці обстріляли школу та знищили будинок в Томиній Балці на Херсонщині: є постраждалий
Київ • УНН
росіяни обстріляли село в Херсонській області, пошкодивши школу і зруйнувавши житловий будинок, в результаті чого одна людина отримала поранення.
Сьогодні вранці, 3 червня, російські військові обстріляли селище Томина Балка Білозерської громади Херсонської області, зокрема пошкодили місцеву школу та знищили житловий будинок. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина отримала поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та пресслужбу обласної адміністрації.
Зранку російські військові обстріляли школу у Томиній Балці Білозерської громади. Внаслідок ворожих ударів в освітньому закладі пошкоджено фасад, навчальні приміщення, а також потрощено шибки
За даними голови ОВА, постраждалих серед місцевих жителів немає.
В Херсонській ОВА пізніше розповіли, що окупанти знищили житловий будинок у Томиній Балці.
Внаслідок ворожого удару постраждав місцевий житель 1953 року народження. Чоловік отримав контузію, забій спини, вибухову та черепно-мозкову травми.
Бригада "швидкої" надала потерпілому медичну допомогу на місці.
Додамо
Також в ОВА повідомили, що учора ввечері внаслідок російського обстрілу Білозерки постраждали двоє людей.
Під удар ворога потрапила 54-річна жінка та 56-річний чоловік, які перебували на городі. Сьогодні потерпілі звернулися до лікарні. У них діагностували вибухові травми.
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