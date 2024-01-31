россияне ударили по Херсонщине: ранен 57-летний мужчина

Сегодня утром оккупационные войска обстреляли село Тягинка, что в Херсонской области. В результате российского удара пострадал мужчина. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

российская армия ударила по жилому дому в Тягинке. В результате вражеского обстрела пострадал 57-летний мужчина. У него - осколочное ранение руки - резюмировали в ОВА.

Отмечается, что мужчине оказывается медицинская помощь.

Дополнение

Сегодня утром российские войска нанесли очередной удар по Корабельному району Херсона, в результате чего получил ранение пожилой мужчина.

Напомним

За минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 221 снаряд. Известно о погибшем человеке и двух раненых.

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