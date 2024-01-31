росіяни вдарили по Херсонщині: поранено 57-річного чоловіка
Київ • УНН
57-річний чоловік отримав осколкове поранення руки після того, як російські війська обстріляли житловий будинок у селі Тягинка Херсонської області.
Сьогодні вранці окупаційні війська обстріляли село Тягинка, що Херсонщині. Внаслідок російського удару постраждав чоловік. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
російська армія вдарила по житловому будинку у Тягинці. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 57-річний чоловік. У нього – уламкове поранення руки
Зазначається, що чоловіку надається медична допомога.
Доповнення
Сьогодні вранці російські війська завдали чергового удару по Корабельному району Херсона, внаслідок чого отримав поранення літній чоловік.
Нагадаємо
За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 221 снаряд. Відомо про загиблу людину та двох поранених.
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