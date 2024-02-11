россияне семь раз за день атаковали Никопольщину дронами-камикадзе

В течение дня российские военные атаковали Никополь, Марганецкую и Покровскую общины из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Никополь, Марганецкая и Покровская громады. В течение дня враг семь раз атаковал их дронами-камикадзе. А еще обстрелял из тяжелой артиллерии, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что изуродованы три частных дома и хозяйственная постройка, раненых и погибших нет. В других районах области было спокойно.

Напомним

10 февраля, ночью, российская армия ударила по Никополю на Днепропетровщине. Оккупанты сделали несколько выстрелов из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет.