росіяни сім разів за день атакували Нікопольщину дронами-камікадзе
Київ • УНН
росіяни сім разів за день атакували Нікопольський район Дніпропетровської області за допомогою безпілотників-камікадзе.
Протягом дня російські військові атакували Нікополь, Марганецьку і Покровську громади з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Протягом дня ворог сім разів атакував їх дронами-камікадзе. А ще обстріляв з важкої артилерії,
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Зазначається, що понівечені три приватні оселі та господарська споруда, поранених та загиблих немає. В інших районах області було спокійно.
Нагадаємо
10 лютого, уночі, російська армія вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині. Окупанти зробили кілька пострілів з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає.