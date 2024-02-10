Окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Уночі російська армія вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині. Окупанти зробили кілька пострілів з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Про це повідомив голова дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Зазначається, що в інших містах та селах Дніпропетровщини ніч минула без ворожих атак.

Про загрозу сповіщала повітряна тривога. Втім, минулося додав голова ОВА.

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