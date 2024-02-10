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Окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Київ • УНН

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Російська армія вночі обстріляла Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії, але обійшлося без жертв.

Уночі російська армія вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині. Окупанти зробили кілька пострілів з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Про це повідомив голова дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в інших містах та селах Дніпропетровщини ніч минула без ворожих атак.

Про загрозу сповіщала повітряна тривога. Втім, минулося

додав голова ОВА.

Дніпропетровщина: армійці рф обстріляли Нікопольський район, пошкоджені п'ять житлових будинків й комунікації09.02.24, 18:55 • 27943 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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