Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Ночью российская армия ударила по Никополю на Днепропетровщине. Оккупанты сделали несколько выстрелов из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил председатель днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

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Отмечается, что в других городах и селах Днепропетровщины ночь прошла без вражеских атак.

Об угрозе оповещала воздушная тревога. Впрочем, все обошлось добавил председатель ОВА.

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