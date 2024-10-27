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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне расстреляли гражданский автомобиль и мирных жителей в Селидовом

россияне расстреляли гражданский автомобиль и мирных жителей в Селидовом

Киев  •  УНН

11:17 • 5450 просмотра

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В Селидово российские военные обстреляли гражданское авто, ранив одного из двух пассажиров. По данным медиа, оккупанты также убили двух женщин в городе после взятия территории под контроль.

Российские войска расстреляли гражданский автомобиль в Селидово Донецкой области, один человек получил ранения. Кроме того, по данным медиа, враг расстрелял в городе двух женщин. По фактам убийства оккупантами жителей Селидово и расстрела гражданского автомобиля начато расследование, говорится в сообщении Офиса Генпрокурора, передает УНН

27 октября 2024 года в нескольких Telegram-каналах опубликована информация об убийствах оккупантами мирных жителей в г. Селидово. На обнародованном видео зафиксировано, как представители войск государства-агрессора, вероятно, расстреляли из автоматического оружия гражданский автомобиль в населенном пункте

- говорится в сообщении ОГП.

Отмечается, что во время атаки в салоне находились двое граждан, один из них ранен. После этого на место происшествия прибыли военные ВСУ и, оттянув с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрела. Предварительно, это произошло 24 октября 2024 года.

Кроме того, по данным медиа, враг расстрелял в городе двух женщин. Также, как отмечают интернет-ресурсы, в районе частного сектора, который практически не пострадал от активных боевых действий, находятся тела погибших гражданских. То есть эти убийства происходили, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий противником», - отметили в Офисе Генпрокурора.

Сейчас проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств событий и идентификацию жертв оккупантов.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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россияне расстреляли двух пленных украинских военных возле Селидово - ОГП21 октября 2024, 14:05 • 18294 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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