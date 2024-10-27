росіяни розстріляли цивільний автомобіль та мирних жителів у Селидовому
Київ • УНН
У Селидовому російські військові обстріляли цивільне авто, поранивши одного з двох пасажирів. За даними медіа, окупанти також вбили двох жінок у місті після взяття території під контроль.
Російські війська розстріляли цивільний автомобіль у Селидовому Донецької області, одна людина отримала поранення. Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. За фактами вбивства окупантами жителів Селидово та розстрілу цивільного автомобіля розпочато розслідування, йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора, передає УНН.
27 жовтня 2024 року у декількох Telegram-каналах опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у м. Селидове. На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті
Зазначається, що під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено. Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року.
Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних. Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником", - наголосили в Офісі Генпрокурора.
Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
росіяни розстріляли двох полонених українських військових біля Селидового - ОГП21.10.24, 17:05 • 19075 переглядiв