россияне провели на оккупированных территориях пропагандистский диктант - ЦПД

$44.650.1851.990.35
ukenru
07:17 • 4396 просмотра
Удар рф по Миле - сотруднику СБУ сообщили о подозрении из-за ненадлежащего хранения боеприпасов
Эксклюзив
06:57 • 12600 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
06:38 • 9808 просмотра
Зеленский с первой леди прибыл в Канаду с официальным визитомVideo
04:58 • 18700 просмотра
Ветеранов западного спецназа заподозрили в подготовке российских военнослужащих к войне против Украины — The Telegraph
04:35 • 17731 просмотра
Зеленский вместе с первой леди посещает Канаду, названа программа визита
04:21 • 14432 просмотра
В Махачкале во время атаки дронов прогремели взрывы возле морского порта и театра — OSINTVideo
02:57 • 17067 просмотра
рф должна заплатить Украине десятки миллиардов евро за преступления — в ПАСЕ предложили, как забрать деньги
02:40 • 15647 просмотра
Украинский «Корал» может сбивать баллистические ракеты — в Defense Express объяснили принцип перехватаPhoto
10 сентября, 01:18 • 13755 просмотра
Москва не справляется с украинскими дронами, поэтому к борьбе с ними привлекут резервистов
10 сентября, 00:17 • 14349 просмотра
В Польше показали свой «Железный купол на минималках» против российских ракет и дроновPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
4.7м/с
45%
746мм
Популярные новости
Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?9 сентября, 22:05 • 23320 просмотра
Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей9 сентября, 23:06 • 22902 просмотра
Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивалеPhoto10 сентября, 00:05 • 19549 просмотра
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 15187 просмотра
Что отмечают 10 сентября в Украине и мире 03:55 • 6984 просмотра
публикации
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
Эксклюзив
06:57 • 12593 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto9 сентября, 18:32 • 35313 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 17:35 • 39584 просмотра
Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифрыPhoto9 сентября, 13:26 • 43778 просмотра
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат9 сентября, 06:00 • 60923 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Си Цзиньпин
Джон Ратклифф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 15464 просмотра
Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивалеPhoto10 сентября, 00:05 • 19827 просмотра
Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей9 сентября, 23:06 • 23172 просмотра
Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?9 сентября, 22:05 • 23579 просмотра
Настю Каменских внесли в «Миротворец» после заявлений об украинском языке и «кисте»9 сентября, 20:58 • 23826 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Хранитель

россияне провели на оккупированных территориях пропагандистский диктант - ЦПД

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

На оккупированных территориях провели диктант "россия - дом народов", назвав его сохранением языкового многообразия. Украинский язык при этом вытесняют.

россияне провели на оккупированных территориях пропагандистский диктант - ЦПД

россияне провели на оккупированных территориях Украины очередное пропагандистское мероприятие - диктант "россия - дом народов". Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

По данным ЦПД, россияне преподносят эту акцию как "сохранение языкового разнообразия", а текст диктанта специально перевели с аварского языка.

Однако характерно, что для украинского языка, который является родным для многих жителей оккупированных территорий, в этом представлении о "мультикультурности" места почему-то не нашлось. Украинский язык россияне целенаправленно вытесняют из всех сфер жизни, уничтожая книги и запрещая его преподавание в учебных заведениях

- говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что кремль пытается представить россию как государство, которое бережно хранит культуры и языки своих народов, но это лишь дешевая пропагандистская ширма.

Напомним

россия превращает образование на оккупированных территориях Украины в инструмент милитаризации детей.

Евгений Устименко

Война в УкраинеОбразование
российская пропаганда
Война в Украине
Украина