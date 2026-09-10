россияне провели на оккупированных территориях Украины очередное пропагандистское мероприятие - диктант "россия - дом народов". Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

По данным ЦПД, россияне преподносят эту акцию как "сохранение языкового разнообразия", а текст диктанта специально перевели с аварского языка.

Однако характерно, что для украинского языка, который является родным для многих жителей оккупированных территорий, в этом представлении о "мультикультурности" места почему-то не нашлось. Украинский язык россияне целенаправленно вытесняют из всех сфер жизни, уничтожая книги и запрещая его преподавание в учебных заведениях - говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что кремль пытается представить россию как государство, которое бережно хранит культуры и языки своих народов, но это лишь дешевая пропагандистская ширма.

Напомним

россия превращает образование на оккупированных территориях Украины в инструмент милитаризации детей.