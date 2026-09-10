росіяни провели на окупованих територіях пропагандистський диктант - ЦПД
Київ • УНН
На окупованих територіях провели диктант "росія - дім народів", назвавши його збереженням мовного різноманіття. Українську мову водночас витісняють.
росіяни провели на окупованих територіях України черговий пропагандистський захід - диктант "росія - дім народів". Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.
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За даними ЦПД, росіяни подають цю акцію як "збереження мовного різноманіття", а текст диктанту спеціально переклали з аварської мови.
Однак характерно, що для української мови, яка є рідною для багатьох жителів окупованих територій, у цій виставі про "мультикультурність" місця чомусь не знайшлося. Українську мову росіяни цілеспрямовано витісняють з усіх сфер життя, знищуючи книжки та забороняючи її викладання у навчальних закладах
У Центрі протидії дезінформації додали, що кремль намагається представити росію як державу, що дбайливо береже культури й мови своїх народів, але це лише дешева пропагандистська ширма.
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