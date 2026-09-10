росіяни провели на окупованих територіях пропагандистський диктант - ЦПД

$44.470.0051.640.04
ukenru
04:58 • 13243 перегляди
Ветеранів західного спецназу запідозрили у підготовці російських військових до війни проти України – The Telegraph
04:35 • 13287 перегляди
Зеленський разом із першою леді відвідує Канаду, названо програму візиту
04:21 • 11451 перегляди
У махачкалі під час атаки дронів пролунали вибухи біля морського порту та театру – OSINTVideo
02:57 • 14913 перегляди
рф має заплатити Україні десятки мільярдів євро за злочини – у ПАРЄ запропонували, як забрати гроші
02:40 • 14218 перегляди
Український "Корал" може збивати балістичні ракети – у Defense Express пояснили принцип перехопленняPhoto
01:18 • 13064 перегляди
москва не справляється з українськими дронами, тому до боротьби з ними залучать резервістів
10 вересня, 00:17 • 13839 перегляди
У Польщі показали свій "Залізний купол на мінімалках" проти російських ракет і дронівPhoto
9 вересня, 23:31 • 13568 перегляди
У Хмельницькому під час повторної детонації на місці російської атаки постраждали 4 рятувальникиVideo
9 вересня, 23:27 • 12028 перегляди
росія атакувала Кривий Ріг дронами на 5 локаціях, є поранені та значні руйнування
9 вересня, 23:18 • 11146 перегляди
Іран і США розширили взаємні удари, Тегеран атакував американську базу та оголосив про нову заборонену зону в морі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
4.1м/с
58%
748мм
Популярнi новини
Настю Каменських внесли до "Миротворця" після заяв про українську мову та "кісту"9 вересня, 20:58 • 20328 перегляди
Чи помирилися принц Гаррі та король Чарльз III після його повернення до Великої Британії?9 вересня, 22:05 • 18138 перегляди
Колишня дружина Маска розкрила скандальне прізвисько, яке він нібито дав матерям своїх 14 дітей9 вересня, 23:06 • 17478 перегляди
Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестиваліPhoto10 вересня, 00:05 • 14031 перегляди
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії01:05 • 8954 перегляди
Публікації
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 31251 перегляди
Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 роціPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 17:35 • 35672 перегляди
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto9 вересня, 13:26 • 39853 перегляди
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 57048 перегляди
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
8 вересня, 17:02 • 69370 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Джон Реткліфф (політик)
Олена Зеленська
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Іран
Китай
Реклама
УНН Lite
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії01:05 • 9088 перегляди
Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестиваліPhoto10 вересня, 00:05 • 14112 перегляди
Колишня дружина Маска розкрила скандальне прізвисько, яке він нібито дав матерям своїх 14 дітей9 вересня, 23:06 • 17564 перегляди
Чи помирилися принц Гаррі та король Чарльз III після його повернення до Великої Британії?9 вересня, 22:05 • 18224 перегляди
Настю Каменських внесли до "Миротворця" після заяв про українську мову та "кісту"9 вересня, 20:58 • 20412 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Шахед-136

росіяни провели на окупованих територіях пропагандистський диктант - ЦПД

Київ • УНН

 • 122 перегляди

На окупованих територіях провели диктант "росія - дім народів", назвавши його збереженням мовного різноманіття. Українську мову водночас витісняють.

росіяни провели на окупованих територіях пропагандистський диктант - ЦПД

росіяни провели на окупованих територіях України черговий пропагандистський захід - диктант "росія - дім народів". Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

За даними ЦПД, росіяни подають цю акцію як "збереження мовного різноманіття", а текст диктанту спеціально переклали з аварської мови.

Однак характерно, що для української мови, яка є рідною для багатьох жителів окупованих територій, у цій виставі про "мультикультурність" місця чомусь не знайшлося. Українську мову росіяни цілеспрямовано витісняють з усіх сфер життя, знищуючи книжки та забороняючи її викладання у навчальних закладах

- йдеться в повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації додали, що кремль намагається представити росію як державу, що дбайливо береже культури й мови своїх народів, але це лише дешева пропагандистська ширма.

Нагадаємо

росія перетворює освіту на окупованих територіях України на інструмент мілітаризації дітей.

Євген Устименко

Війна в УкраїніОсвіта
російська пропаганда
Війна в Україні
Україна