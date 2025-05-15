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россияне пошли на штурм с использованием бронетехники: обострилась ситуация возле Липцев на Харьковщине - спикер ОГВ "Харьков"

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Спикер ОГВ "Харьков" сообщил об обострении ситуации возле Липцев, где россияне увеличили количество штурмов с использованием бронетехники. Ситуация возле Волчанска также остается напряженной.

россияне пошли на штурм с использованием бронетехники: обострилась ситуация возле Липцев на Харьковщине - спикер ОГВ "Харьков"

Волчанское направление остается одним из самых сложных. Также в последнее время обострилась ситуация возле Липцев. россияне увеличили там количество штурмов с использованием бронированной техники. Это – их реакция на удачные действия ВСУ неделей ранее в этом районе. Об этом в эфире телемарафона сообщил Павел Шамшин, спикер ОТГ "Харьков" передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, ситуация в зоне ответственности ОТГ пока не претерпела существенных изменений, хотя и остается сложной. В то же время осложнилась ситуация и возле Липцев.

Волчанский участок фронта остается одним из самых горячих в нашей зоне ответственности, там ежедневно происходят вражеские штурмы. Но я бы хотел обратить внимание на ситуацию в районе населенного пункта Липцы. Там мы отмечаем обострение, там враг пошел на штурм с использованием бронетехники, в частности танков. Также использует, традиционно и это уже становится тенденцией – мотоциклы и пехоту на этих мотоциклах

- сообщаю спикер.

Шамшин добавил, что в это время ОТГ именно занимается уничтожением этих пехотных групп врага.

"Бронетехника была уничтожена, так же как и мотоциклы, пехота спешилась, и сейчас наши подразделения занимаются уничтожением этих пехотных групп врага. Возможно, уже и уничтожили. Но в целом обострение там отмечается", - сказал он.

Также спикер отметил, что это обострение – реакция россиян на удачные действия наших войск, которые 8 мая освободили лесной массив (площадью более 200 га), который находится к северу от Липцев. Сами оккупанты назвали его "Берлин", как отметил спикер – исходя из собственных "фетишей". Но теперь этот участок для них потерян.

"Также традиционно непростая ситуация в районе населенного пункта Двуречная. Там где река Оскол. россияне продолжают перебрасывать свои пехотные группы на правый берег с целью сохранения и расширения плацдарма с целью создания угрозы для города Купянск. Чтобы эта угроза стала реальной - им нужно вести переправы через Оскол. Но как они не стараются, этого не удается. Сейчас переправ через реку Оскол у россиян нет", - подытожил он.

Напомним

российская группировка пролезла за реку Оскол, когда она была замерзшая. Но они не могут эффективно поставлять за реку снаряды, горючее, потому что она уже не имеет льда.

Поэтому группировка не способна к активным штурмовым действиям. Оккупанты не могут возвести переправу из-за огневого поражения.

Алена Уткина

Алена Уткина

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