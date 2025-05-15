росіяни пішли на штурм з використанням бронетехніки: загострилася ситуація біля Липців на Харківщині - речник ОТУ "Харків"

Вовчанський напрямок залишається одним із найскладніших. Також останнім часом загострилась ситуація біля Липців. росіяни збільшили там кількість штурмів з використанням броньованої техніки. Це – їхня реакція на вдалі дії ЗСУ тижнем раніше у цьому районі. Про це в ефірі телемарафону повідомив Павло Шамшин, речник ОТУ "Харків" передає кореспондент УНН.

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За його словами, ситуація у зоні відповідальності ОТУ наразі не зазнала суттєвих змін, хоча і залишається складною. Водночас ускладнилась ситуація і біля Липців.

Вовчанська ділянка фронту залишається однією з найгарячіших у нашій зоні відповідальності, там щодня відбуваються ворожі штурми. Але я б хотів звернути увагу на ситуацію у районі населеного пункту Липці. Там ми відмічаємо загострення, там ворог пішов на штурм з використанням бронетехніки, зокрема танків. Також використовує, традиційно і це вже стає тенденцією – мотоцикли й піхоту на цих мотоциклах - повідомляю речник.

Шамшин додав, що в цей час ОТУ саме займається знищенням цих піхотних груп ворога.

"Бронетехніка була знищена, так само як і мотоцикли, піхота спішилася, і наразі наші підрозділи займаються знищенням цих піхотних груп ворога. Можливо, вже і знищили. Але загалом загострення там відмічається", - сказав він.

Також речник зазначив, що це загострення – реакція росіян на вдалі дії наших військ, які 8 травня звільнили лісовий масив (площею понад 200 га), який знаходиться на північ від Липців. Самі окупанти назвали його "Берлін", як зазначив речник – виходячи із власних "фетишів". Але тепер ця ділянка для них втрачена.

"Також традиційно непроста ситуація в районі населеного пункту Дворічна. Там де річка Оскіл. росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий берег з метою збереження та розширення плацдарму з метою створення загрози для міста Куп'янськ. Аби ця загроза стала реальною - їм потрібно вести переправи через Оскіл. Але як вони не стараються, цього не вдається. Наразі переправ через річку Оскіл у росіян немає", - підсумував він.

Нагадаємо

російське угруповання пролізло за річку Оскіл, коли вона була замерзла. Але вони не можуть ефективно постачати за річку снаряди, пальне, бо вона вже не має криги.

Тож угрупування не здатне до активних штурмових дій. Окупанти не можуть звести переправу через вогневе ураження.